"Компания 'АвтоВАЗ' начала крупный ремонт с целью улучшить 'Лады'"

Автомобильная компания "АвтоВАЗ" готовится к улучшению производственных мощностей. В рамках планов по модернизации предстоит провести более 9 тысяч работ. Целью является улучшение условий труда сотрудников, проведение профилактики оборудования и внедрение новых технологий, в том числе для сборки новых моделей автомобилей "Лада".

Производство будет остановлено с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Однако уже 13 января сборочный процесс будет возобновлен. Такой перерыв не скажется на работе дилеров, поскольку подготовлен запас готовых к продаже автомобилей.

Основные работы направлены на подготовку к запуску новой модели Lada Iskra. Расширению подвергнутся цеха по сварке, окраске и сборке. Также будет модернизирована линия производства двигателей для нового 1,8-литрового двигателя, который будет устанавливаться на внедорожники "Нива". В рамках проекта предусмотрено ремонтирование бытовых помещений.

Кроме того, предприятия "Lada Ижевск" и "ВИС-Авто" также пройдут ремонт и обслуживание оборудования.

Отдельно стоит отметить, что "АвтоВАЗ" отправил девять моделей автомобилей во Вьетнам с целью их сертификации. Этот шаг позволит компании расширить географию своего присутствия и предложить свои продукты на зарубежных рынках.