Главная Новости Ремонт "Компания 'АвтоВАЗ' начала крупный ремонт с целью улучшить 'Лады'"
Новости

"Компания 'АвтоВАЗ' начала крупный ремонт с целью улучшить 'Лады'"

"АвтоВАЗ" модернизирует производство для сборки новых моделей "Лада", включая Lada Iskra и новый двигатель для "Нива". Работы пройдут с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Компания готовится к росту и экспорту во Вьетнам.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.12.2024, 12:02·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автомобильная компания "АвтоВАЗ" готовится к улучшению производственных мощностей. В рамках планов по модернизации предстоит провести более 9 тысяч работ. Целью является улучшение условий труда сотрудников, проведение профилактики оборудования и внедрение новых технологий, в том числе для сборки новых моделей автомобилей "Лада".

Производство будет остановлено с 29 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. Однако уже 13 января сборочный процесс будет возобновлен. Такой перерыв не скажется на работе дилеров, поскольку подготовлен запас готовых к продаже автомобилей.

Основные работы направлены на подготовку к запуску новой модели Lada Iskra. Расширению подвергнутся цеха по сварке, окраске и сборке. Также будет модернизирована линия производства двигателей для нового 1,8-литрового двигателя, который будет устанавливаться на внедорожники "Нива". В рамках проекта предусмотрено ремонтирование бытовых помещений.

Кроме того, предприятия "Lada Ижевск" и "ВИС-Авто" также пройдут ремонт и обслуживание оборудования.

Отдельно стоит отметить, что "АвтоВАЗ" отправил девять моделей автомобилей во Вьетнам с целью их сертификации. Этот шаг позволит компании расширить географию своего присутствия и предложить свои продукты на зарубежных рынках.

Источник

Ремонт (21)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация