Автопроизводитель АВТОВАЗ начал выпуск и установил стоимость седана Lada Aura.

В России началась производство самого дорогого седана от ВАЗ - Lada Aura, стоимость которого начинается от 2,6 млн рублей, со ссылкой на информацию, опубликованную в газете «Известия» в четверг, 10 октября.

Автопроизводитель AutoVAZ с помощью Lada Aura намерен войти в новый сегмент. Базовой моделью для этого автомобиля послужила Lada Vesta, которая была увеличена в размерах и оснащена роскошными опциями.

Расстояние между передними сиденьями и задним диваном в Lada Aura достигает 1060 мм, что делает этот показатель лучшим в своем классе. Подвеску была отрегулирована, а шумоизоляция улучшена. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач. Дорожный просвет составляет 17,6 см.

Среди доступных опций для новой Lada Aura есть подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В более дорогих комплектациях салон обтянут натуральной кожей, доступны цветовые решения в черном или светло-сером тоне.

Lada Aura предназначена для корпоративных парковок, такси бизнес-класса, а также для государственных автопарков различного уровня - от муниципальных до федеральных, заявили представители AutoVAZ.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Lada Iskra, более доступная модель, проходит процесс упрощения задолго до начала серийного производства.