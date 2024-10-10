Главная Новости Lada Автопроизводитель АВТОВАЗ начал выпуск и установил стоимость седана Lada Aura.
Новости

Автопроизводитель АВТОВАЗ начал выпуск и установил стоимость седана Lada Aura.

В России началась производство самого дорогого седана от ВАЗ - Lada Aura, стоимость которого начинается от 2,6 млн рублей, со ссылкой на информацию, опубликованную в газете «Известия» в четверг, 10 октября.
А
Антон Звонкий
10.10.2024, 10:31·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России началась производство самого дорогого седана от ВАЗ - Lada Aura, стоимость которого начинается от 2,6 млн рублей, со ссылкой на информацию, опубликованную в газете «Известия» в четверг, 10 октября.

Автопроизводитель AutoVAZ с помощью Lada Aura намерен войти в новый сегмент. Базовой моделью для этого автомобиля послужила Lada Vesta, которая была увеличена в размерах и оснащена роскошными опциями.

Расстояние между передними сиденьями и задним диваном в Lada Aura достигает 1060 мм, что делает этот показатель лучшим в своем классе. Подвеску была отрегулирована, а шумоизоляция улучшена. Автомобиль оснащен 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач. Дорожный просвет составляет 17,6 см.

Среди доступных опций для новой Lada Aura есть подогрев всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. В более дорогих комплектациях салон обтянут натуральной кожей, доступны цветовые решения в черном или светло-сером тоне.

Lada Aura предназначена для корпоративных парковок, такси бизнес-класса, а также для государственных автопарков различного уровня - от муниципальных до федеральных, заявили представители AutoVAZ.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что Lada Iskra, более доступная модель, проходит процесс упрощения задолго до начала серийного производства.

Источник

Производство (51)Lada (374)Седан (89)LADA Производство (3)LADA седан (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация