АВТОВАЗ готовит крупную модернизацию производства для выпуска LADA Azimut

В мае этого года АВТОВАЗ начнет модернизацию производственных линий и технологического оснащения. Как заявила пресс-служба компании, этот шаг напрямую связан с подготовкой к выпуску нового кроссовера LADA Azimut.

Параллельно дополнительные работы будут проведены и на второй линии завода, где в настоящее время собираются автомобили семейства Niva.

Уточняется, что подобные процессы традиционно организуются в период запланированного корпоративного отпуска. В частности, такие мероприятия пройдут с 4 по 8 мая 2026 года. Также сообщается, что по соглашению с профсоюзным комитетом дни декабрьского отпуска перенесли на 12 и 13 мая.

Модернизация, которую планируют провести в мае, должна позволить запустить производство новой модели LADA Azimut в намеченные сроки — в третьем квартале 2026 года.

Напомним, что ранее в некоторых средствах массовой информации появились сообщения о возможной приостановке работы завода, в результате чего сотрудников могли бы перевести на 2/3 оклада. На АВТОВАЗе официально опровергли эти слухи.