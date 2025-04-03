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"Внешние обновления для «Нивы» от «АвтоВАЗа» были запатентованы"

Обновленный Lada Niva Travel: новые детали экстерьера. Решетка в стиле Audi, колесные диски и другие элементы. Автомобиль ожидается повторить концепт электрической «Нивы».
А
Антон Звонкий
03.04.2025, 15:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В базе Роспатента можно обнаружить несколько новых деталей экстерьера для вазовского внедорожника Lada Niva. На этих эскизах мы видим новый легкосплавный колесный диск, колпак для металлического колесного диска, а также иную радиаторную решетку и вставки обивки двери.

Передняя решетка с крупным узором, по всей видимотси, станет элементом передней части обновленного внедорожника Lada Niva Travel. Этот автомобиль, как ожидается, во многом повторит презентованный в прошлом году концепт электрической «Нивы».

Новый восьмиугольный дизайн решетки вызывает ассоциации с машинами немецкого премиум-бренда Audi.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал, что «Нива» получит новую мощную модификацию под названием «Шелковый путь».

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