"Внешние обновления для «Нивы» от «АвтоВАЗа» были запатентованы"

В базе Роспатента можно обнаружить несколько новых деталей экстерьера для вазовского внедорожника Lada Niva. На этих эскизах мы видим новый легкосплавный колесный диск, колпак для металлического колесного диска, а также иную радиаторную решетку и вставки обивки двери.

Передняя решетка с крупным узором, по всей видимотси, станет элементом передней части обновленного внедорожника Lada Niva Travel. Этот автомобиль, как ожидается, во многом повторит презентованный в прошлом году концепт электрической «Нивы».

Новый восьмиугольный дизайн решетки вызывает ассоциации с машинами немецкого премиум-бренда Audi.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал рассказывал, что «Нива» получит новую мощную модификацию под названием «Шелковый путь».