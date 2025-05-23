«Официальный представитель «АвтоВАЗ» прокомментировал скандал с дефектами в модели Niva Sport: проблемные машины протестированы»

В прошлом месяце у официальных дилеров появился внедорожник Lada Niva Sport. Автомобиль был представлен в честь памятной даты – дня рождения оригинальной «Нивы», который отмечается автовазовцами 5 апреля.

Сразу после релиза, блогеры проявили живой интерес к модели Niva Sport. Тем не менее, в своих обзорах они все чаще упоминали недостатки доработанного внедорожника. Особенно большое внимание уделялось подвеске. Представители АвтоВАЗа внимательно выслушали критику и пообещали улучшить подвеску, сообщает Wroom.

Планируется, что Niva Sport будет оснащена новыми сайлентблоками для верхних рычагов подвески, а также обновленными пружинами и амортизаторами с измененными параметрами. Владельцы уже купленных автомобилей смогут обновить подвеску на первом техническом обслуживании. По данным, с момента начала продаж Niva Sport была реализована всего в количестве 45 единиц.

Фото: Carsweek.ru

Двигатель новой Niva Sport развивает 122 лошадиные силы и оснащен модернизированной трансмиссией.

Модель Niva Sport создана на базе топовой комплектации внедорожника. Среди опций, предлагаемых в автомобиле – кондиционер, подогрев передних сидений, наружные зеркала с электрорегулировками, рейлинги, 17-дюймовые колеса с двухцветными литыми дисками и много другое. Цена стартует от 1 699 000 рублей.

Фото: Carsweek.ru

Также появились реальные снимки новой LADA Niva Legend с использованием светодиодов, сообщили в Сети.

Фото: АвтоВАЗ