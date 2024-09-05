АвтоВАЗ представит совершенно новую модель "Лады", доступную для приобретения каждому желающему

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" готовится к запуску в производство нового седана под названием LADA Aura в соответствии с утвержденным графиком. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат", ссылаясь на информацию от пресс-службы компании.

Согласно заявлению вице-президента "АвтоВАЗа" по внешним делам и работе со акционерами Сергея Громака, седан LADA Aura уже готов к началу производства. По его словам, запуск производства запланирован на сентябрь.

Новый автомобиль LADA Aura, основанный на платформе Vesta, отличается увеличенной на 25 сантиметров колесной базой, улучшенной шумоизоляцией, выдвижным подлокотником на заднем сиденье, салоном с отделкой кожей, а также оснащен топовой мультимедийной системой LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным сенсорным экраном и премиальной акустикой.

Под капотом седана LADA Aura будет размещаться 122-сильный бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, который будет работать в паре с китайским вариатором WLY, таким же, который установлен на LADA Vesta в этом году. Также планируется выпуск "упрощенной" версии для такси с 106-сильным мотором объемом 1,6 литра и механической коробкой передач.

Ранее глава компании "АвтоВАЗ" Максим Соколов заявил о целях произвести около трех тысяч седанов LADA Aura к концу 2024 года. Автомобили будут выпускаться на той же линии сборки, что и LADA Vesta, со скоростью примерно пять машин в час, и будут предлагаться не только по государственным заказам, но и частным клиентам.

Также стало известно, что LADA Aura может быть оборудована несколькими "премиальными" опциями от моделей Aurus. Эти опции включают вентиляцию и массаж в передних сиденьях. Однако, согласно источникам, их появление в первых производственных машинах не гарантировано.