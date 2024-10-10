Новая семейная «Лада» от АвтоВАЗа: сколько она будет стоить?

Планы российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» на разработку минивэна, выход которого запланирован на 2025 год, вызывают интерес у экспертов. Стоимость серийной версии автомобиля, по мнению специалистов, будет колебаться в диапазоне от 2,5 до 3 миллионов рублей, сообщают «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, высказали свои предположения относительно цены будущего минивэна от «АвтоВАЗа». Игорь Моржаретто отметил, что в связи с выходом автомобиля не раньше 2026 года сложно точно определить его стоимость. В настоящее время, как пояснил Моржаретто, минивэн LADA мог бы стоить около 2,5 миллионов рублей.

Другой эксперт, Максим Кадаков, выразил мнение, что «АвтоВАЗ» примерно оценит минивэн как LADA Aura, то есть в пределах около трех миллионов рублей. По его мнению, будущий минивэн будет использовать компоненты кроссовера на базе Vesta, но получит собственную ходовую часть, спроектированную с учетом возможности перевозки больших грузов.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил, что серийная версия минивэна увидит свет в ближайшие три-четыре года. Он также подчеркнул, что успех данной модели будет зависеть от спроса на рынке и от готовности покупателей принять новинку.

Первым о планах о выпуске минивэна сказал вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Он уточнил, что новая модель станет дополнением к Largus и предложит альтернативу дорогим китайским аналогам.

Дмитрий Костромин отметил: "Где-то за полгода до начала производства мы представим новый продукт. На рынке уже есть китайские модели, однако все они имеют высокую цену".

Публикация о возможном создании автомобиля минивэна на «АвтоВАЗе» увидела свет в июле прошлого года. Сообщение об этом поступило от автора Telegram-канала «Автопоток» Сергея Цыганова, который обладает информацией из первых рук. По его данным, минивэн будет построен на переднеприводной платформе LADA Vesta, а его кузов будет иметь уникальный дизайн.

Согласно информации инсайдера, салон минивэна LADA будет максимально комфортным, а двигатели модели могут быть заимствованы у других автомобилей марки. Речь идет о 1.6-литровых двигателях мощностью 90 и 106 лошадиных сил, а также о 1.8-литровом агрегате с 122 лошадиными силами.

Ранее в «АвтоВАЗе» также сообщили о работе над кроссовером, который будет создан на базе LADA Vesta и дебютирует в 2025 году. По словам представителей компании, дизайн этой модели уже утвержден и обещает быть настоящим сюрпризом для поклонников марки.