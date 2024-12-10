Новая яркая «Лада» от АвтоВАЗа поступила в продажу

Компания "АвтоВАЗ" анонсировала пополнение цветовой гаммы автомобилей LADA. В ближайшее время на рынке появится новый цвет под названием «Табаско», который отличается ярким и насыщенным «морковным» оттенком. Об этом сообщил автомобильный ресурс Avtograd News в популярной социальной сети «ВКонтакте».

"На конвейере автозавода смонтирован тестовый автомобиль LADA Iskra, покрашенный в новый металлизированный цвет «Табаско»", - говорится в сообщении.

Ранее прототипы LADA Iskra были доступны только в традиционных трех цветах: классический белый, серебристый «Платина» и серебристо-темно-серый металлик «Борнео».

Семейство автомобилей LADA Iskra займет промежуточное положение между моделями Granta и Vesta, предложенными маркой LADA. По цене они будут дешевле Vesta, но дороже Granta. В линейку войдут седаны, универсалы и кросс-универсалы, построенные на модульной платформе CMF-B от альянса Renault-Nissan.

Фото: Автоновости Дня

Для достижения технологической независимости, представители "АвтоВАЗа" провели полную переработку данной модели, которая изначально копировала французскую модульную архитектуру CMF-B LS. По заявлению производителя, было создано более 400 новых деталей в ходе реинжиниринга.

Новая модель "Искра" будет представлена в трех версиях двигателя. Первая версия будет оснащена 90-сильным восьмиклапанным мотором объемом 1,6 литра, который будет работать с пятискоростной механической коробкой передач. Вторая включает в себя 106-сильный 16-клапанный двигатель того же объема с шестиступенчатой механической коробкой передач. Третий вариант LADA Iskra будет оснащен таким же 106-сильным мотором, но в паре с автоматической трансмиссией (предположительно, вариатором китайского производства).

На прошлой неделе генеральный директор "АвтоВАЗа" Максим Соколов впервые подтвердил начало производства LADA Iskra в тестовом режиме. По его словам, модель еще не полностью готова к выходу, но уже проходит производственный процесс и ежедневно выходит с конвейера в небольших количествах. Начало серийного производства новинки запланировано на первое полугодие 2025 года.