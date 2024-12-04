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АвтоВАЗ возобновил выпуск автомобильных двигателей, отсутствовавших на «Ладах» уже долгое время.

Сообщается, что компания «АвтоВАЗ» возобновила выпуск карбюраторных двигателей. По информации из Telegram-канала под названием No Limits, опубликовано фото партии собранных моторов, сделанных на заводе.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
04.12.2024, 12:21·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Сообщается, что компания «АвтоВАЗ» возобновила выпуск карбюраторных двигателей. По информации из Telegram-канала под названием No Limits, опубликовано фото партии собранных моторов, сделанных на заводе.

Производство ограничено, моторы выпускаются для продажи в качестве запчастей для классических моделей «Жигули». Поэтому спрос на них остается стабильным, особенно в Тольятти, где находится родина автопроизводителя.

Цены на данные двигатели таковы: мотор для ВАЗ-2103 стоит от 110 тысяч рублей, для ВАЗ-Ока - от 90 тысяч, а для ВАЗ-2110 - от 130 тысяч рублей.

Одновременно с восстановлением производства карбюраторных двигателей, согласно Avtograd News, с 2 декабря «АвтоВАЗ» планировал сократить производство модели LADA Vesta в Тольятти с 40 до 30 автомобилей в час.

Недавно стало известно, что на завершился выпуск японских четырехступенчатых автоматических коробок передач Jatco на LADA Granta. Эта версия автомобиля больше не производится, и на данный момент у дилеров осталось лишь несколько десятков подобных машин.

Источник

Lada (440)Автоваз (202)

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