Автозавод имени Ленина планирует увеличить цены на свои автомобили менее чем на 3% в мае.

Цены на автомобили LADA будут увеличены менее чем на 3% в мае. Об этом заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов. Он отметил, что компания удерживала цены несколько месяцев после последнего повышения в ноябре 2023 года. "За это время инфляция достигла 7%. Однако повышение в мае будет почти в два раза меньше этой цифры. В общей сложности по всем моделям АВТОВАЗа индексация составит менее 3%," - пояснил он. Причинами пересмотра цен названы рост себестоимости производства, санкционные риски и сложности с логистикой и финансами.

При этом, по словам главы компании, индексация не затронет базовые комплектации автомобилей Lada, включая Granta и Vesta. Некоторые модели могут подвергнуться незначительному повышению цен в зависимости от сложности производства и санкционных рисков. Согласно официальной информации, Lada Granta стоит от 700 тыс. рублей, а Lada Vesta - от 1,2 млн рублей.

В апреле на российском рынке было продано 45551 автомобиль LADA, что на 64,8% больше, чем годом ранее. Это лучший результат за последние 12 лет. С начала 2024 года было продано 137114 автомобилей LADA, что на 49,2% превышает прошлогодние показатели, согласно данным производителя.

Ранее было объявлено, что в апреле начнутся продажи LADA Granta с классической автоматической трансмиссией. Будет выпущено около 5 тыс. таких автомобилей в течение года.