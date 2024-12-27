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АВТОВАЗ приостановит работу на зимний период для модернизации производства

АВТОВАЗ временно приостанавливает производство для модернизации. Работы на заводе продлятся с 29 декабря по 12 января, затронут линии сборки и запуск новых моделей автомобилей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.12.2024, 15:22·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Ставропольский исполком принял решение о временном прекращении производства автомобилей на заводе АВТОВАЗ в период зимних каникул. Машиностроительный концерн планирует приостановить выпуск продукции с 29 декабря текущего года по 12 января 2025 года. Информация об этом появилась на официальном сайте предприятия.

Во время остановки производства около 9 тысяч рабочих смен будут направлены на проведение разнообразных работ, включая улучшение условий труда, техническое обслуживание оборудования и модернизацию производственных технологий перед запуском новых моделей.

Основное внимание в ходе мероприятий будет уделено подготовке к производству новейшей модели LADA Iskra. Работы будут проводиться в цехах сварки, окраски и сборки. Помимо этого, планируется модернизация линии по выпуску двигателей для запуска нового агрегата объемом 1,8 литра, который будет устанавливаться на семейство автомобилей LADA Niva.

Кроме того, планируется провести ряд ремонтных и профилактических мероприятий на производстве шасси и в металлургическом производстве. В рамках общего плана предусмотрены работы по капитальному ремонту общественных зон.

Предстоящие работы также охватят площадки "Лада Ижевск" и "ВИС-Авто", где также будут проведены неотложные мероприятия по техническому обслуживанию и обновлению оборудования.

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