АВТОВАЗ приостановит работу на зимний период для модернизации производства

Ставропольский исполком принял решение о временном прекращении производства автомобилей на заводе АВТОВАЗ в период зимних каникул. Машиностроительный концерн планирует приостановить выпуск продукции с 29 декабря текущего года по 12 января 2025 года. Информация об этом появилась на официальном сайте предприятия.

Во время остановки производства около 9 тысяч рабочих смен будут направлены на проведение разнообразных работ, включая улучшение условий труда, техническое обслуживание оборудования и модернизацию производственных технологий перед запуском новых моделей.

Основное внимание в ходе мероприятий будет уделено подготовке к производству новейшей модели LADA Iskra. Работы будут проводиться в цехах сварки, окраски и сборки. Помимо этого, планируется модернизация линии по выпуску двигателей для запуска нового агрегата объемом 1,8 литра, который будет устанавливаться на семейство автомобилей LADA Niva.

Кроме того, планируется провести ряд ремонтных и профилактических мероприятий на производстве шасси и в металлургическом производстве. В рамках общего плана предусмотрены работы по капитальному ремонту общественных зон.

Предстоящие работы также охватят площадки "Лада Ижевск" и "ВИС-Авто", где также будут проведены неотложные мероприятия по техническому обслуживанию и обновлению оборудования.