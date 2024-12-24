Главная Новости Lada "На что стоит обратить внимание в 2025 году: какие модели будут представлены АвтоВАЗом"
Новости

"На что стоит обратить внимание в 2025 году: какие модели будут представлены АвтоВАЗом"

Новинки от «АвтоВАЗа» в 2025 году: LADA Iskra, LADA Vesta с новыми опциями, LADA Niva Sport и другие модели. Премьера B-Plus Cross в 2026 году.
РедакцияР
Редакция
24.12.2024, 06:43·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

В предстоящем 2025 году «АвтоВАЗ» готовит целый ряд сюрпризов для автолюбителей. По информации, полученной от пресс-службы компании, большинство новинок будут представлять собой модификации уже популярных моделей автомобилей LADA.

В первой половине года «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство автомобилей новой линейки под названием LADA Iskra. Тестирование этих машин уже длится несколько месяцев, и сейчас их цветовая гамма на производстве увеличилась до семи различных оттенков.

К началу зимы 2025 года у модели LADA Vesta впервые появится шестиступенчатая механическая коробка передач, а позже ожидается добавление полноценной системы климат-контроля.

Кроме того, в планах компании - запуск серийного производства моделей LADA Niva Sport и Vesta Sport, а также новых вариаций LADA Niva Legend и LADA Niva Travel с двигателем объемом 1,8 литра.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запланирован мировой дебют нового компактного кроссовера B-Plus Cross. Старт производства этой модели на конвейере намечен на первую половину 2026 года.

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил о планах компании на ближайшее будущее. По его словам, до 2030 года «АвтоВАЗ» планирует выпустить целых 12 новых моделей, включая как абсолютно новые разработки, так и обновленные версии уже существующих. Кроме того, он подтвердил, что компания готова к выполнению производственного плана на 2025 год, в рамках которого будет произведено более полумиллиона автомобилей.

Источник

Lada (469)Автоваз (216)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация