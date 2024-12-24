"На что стоит обратить внимание в 2025 году: какие модели будут представлены АвтоВАЗом"

В предстоящем 2025 году «АвтоВАЗ» готовит целый ряд сюрпризов для автолюбителей. По информации, полученной от пресс-службы компании, большинство новинок будут представлять собой модификации уже популярных моделей автомобилей LADA.

В первой половине года «АвтоВАЗ» планирует запустить серийное производство автомобилей новой линейки под названием LADA Iskra. Тестирование этих машин уже длится несколько месяцев, и сейчас их цветовая гамма на производстве увеличилась до семи различных оттенков.

К началу зимы 2025 года у модели LADA Vesta впервые появится шестиступенчатая механическая коробка передач, а позже ожидается добавление полноценной системы климат-контроля.

Кроме того, в планах компании - запуск серийного производства моделей LADA Niva Sport и Vesta Sport, а также новых вариаций LADA Niva Legend и LADA Niva Travel с двигателем объемом 1,8 литра.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) запланирован мировой дебют нового компактного кроссовера B-Plus Cross. Старт производства этой модели на конвейере намечен на первую половину 2026 года.

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов ранее заявил о планах компании на ближайшее будущее. По его словам, до 2030 года «АвтоВАЗ» планирует выпустить целых 12 новых моделей, включая как абсолютно новые разработки, так и обновленные версии уже существующих. Кроме того, он подтвердил, что компания готова к выполнению производственного плана на 2025 год, в рамках которого будет произведено более полумиллиона автомобилей.