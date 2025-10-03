Главная Новости АвтоВАЗ разрабатывал электромобили за много лет до мирового бума: «130 км на одном заряде – это не миф»
В Музее трудовой славы Волжского автозавода появился уникальный экспонат — электромобиль ВАЗ-1111 Ока Электро, участник ралли Монте-Карло 1996 года.
Редакция
03.10.2025, 16:52·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Музей трудовой славы Волжского автомобильного завода продолжает расширять свою коллекцию редких автомобилей. В этот раз внимание посетителей привлек уникальный экспонат — электромобиль ВАЗ-1111 "Ока" "Электро", который недавно занял достойное место среди других легенд отечественного автопрома.

История данного автомобиля примечательна: модель выполнена в оригинальном гоночном стиле. Известно, что именно этот экземпляр в 1996 году принимал участие в международном экологическом ралли, проходившем в Монте-Карло. После завершения соревнований машина долгое время находилась в цехах службы инжиниринга завода, а теперь стала частью музейной экспозиции.

Работа над электрической версией "Оки" стартовала еще в 1992 году, что существенно опережало тенденции своего времени. Уже к 1994 году на опытно-промышленном производстве АвтоВАЗа была выпущена партия из 20 электромобилей. Некоторые из них отправили на практическую эксплуатацию, а остальные подверглись всесторонним испытаниям. Для своего времени характеристики были впечатляющими: запас хода достигал 130 км на одной зарядке, а максимальная скорость составляла 120 км/ч.

Создание ВАЗ-1111 "Электро" стало значимым этапом в истории развития электротранспорта на АвтоВАЗе. Этот автомобиль наглядно демонстрирует, что завод начал внедрять альтернативные источники энергии задолго до того, как электромобили стали мировым трендом. Уже в начале 90-х годов предприятие демонстрировало потенциал в области инноваций.

Появление такого экспоната в музее позволяет по-иному оценить вклад российского автопрома в развитие электротранспорта и обратить внимание на ранние эксперименты отечественных инженеров в этой сфере.

Ранее сообщалось о ДТП с Vesta в тупике, после которого владелец автомобиля отказался от диалога и доступа к машине.

Источник и фото: rg.ru.

Источник

