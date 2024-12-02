Производство Lada Vesta сократилось компанией «АвтоВАЗ» в декабре

Согласно информации из источников-инсайдеров, с понедельника, 2 декабря, предприятие "АвтоВАЗ" планирует снизить объем производства автомобилей Lada Vesta. Программа сборки будет сокращена с 40 до 30 единиц в час. Новый график производства будет действовать до конца текущего года. На данный момент нет точных данных о планах на начало 2025 года.

Возможно, сокращение выпуска модели "Веста" связано с увеличением производства нового бизнес-седана Lada Aura.

Со второй половины декабря автопроизводитель планирует ежедневно выпускать по 76 автомобилей, согласно представленной информации.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" прекратил сборку Lada Granta с японской автоматической коробкой передач Jatco.