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АвтоВАЗ представил новую поколение "Нивы" с оригинальным оформлением, ранее не выпускавшимся.

Ниву Travel начали окрашивать в синий цвет «Капитан». В апреле автомобили с новым оттенком попали на конвейер, расширяя палитру LADA. "АвтоВАЗ" готовит к выпуску обновленные модели с изменениями в дизайне и двигателе. Как предотвратить ржавчину — в Telegram-канале компании.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.04.2025, 11:34·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новый цвет «Капитан», который в прошлом месяце был добавлен в палитру цветов моделей LADA Vesta и Largus, а в апреле стал доступен для автомобилей LADA Niva Legend, впервые стал проявляться на внедорожниках LADA Niva Travel. Об этой детали сообщил автомобильный портал Avtograd в публикации на платформе «ВКонтакте».

По данным портала, внедорожники Niva Travel, покрытые насыщенным синим цветом «Капитан» с металлическим эффектом, начали поступать с конвейера завода в Тольятти в минувший четверг, 24 апреля.

Новый оттенок для модели пока не внесен в прайс-лист. На данный момент там указаны пять цветов, такие как классический белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-зеленый «Несси 2», а также два металлических цвета: серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр», за которые потребуется доплата в размере 15 000 рублей.

Ранее было объявлено о том, что компания «АвтоВАЗ» нацеливается на выпуск обновленной версии LADA Niva Travel. В конце марта на заводе в Тольятти было собрано два экспериментальных внедорожника с обновленным дизайном передней части кузова, оснащенных светодиодными фарами и 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Кроме того, в представительстве «АвтоВАЗ» была представлена информация о том, как избежать проблем с коррозией у модели Niva. Полезные рекомендации на эту тему были опубликованы в официальном Telegram-канале компании под названием «Поладим с LADA»

Автор: Иван Бахарев

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