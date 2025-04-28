АвтоВАЗ представил новую поколение "Нивы" с оригинальным оформлением, ранее не выпускавшимся.

Новый цвет «Капитан», который в прошлом месяце был добавлен в палитру цветов моделей LADA Vesta и Largus, а в апреле стал доступен для автомобилей LADA Niva Legend, впервые стал проявляться на внедорожниках LADA Niva Travel. Об этой детали сообщил автомобильный портал Avtograd в публикации на платформе «ВКонтакте».

По данным портала, внедорожники Niva Travel, покрытые насыщенным синим цветом «Капитан» с металлическим эффектом, начали поступать с конвейера завода в Тольятти в минувший четверг, 24 апреля.

Новый оттенок для модели пока не внесен в прайс-лист. На данный момент там указаны пять цветов, такие как классический белый «Ледниковый», черный «Пантера», темно-зеленый «Несси 2», а также два металлических цвета: серебристый «Платина» и золотисто-коричневый «Кориандр», за которые потребуется доплата в размере 15 000 рублей.

Ранее было объявлено о том, что компания «АвтоВАЗ» нацеливается на выпуск обновленной версии LADA Niva Travel. В конце марта на заводе в Тольятти было собрано два экспериментальных внедорожника с обновленным дизайном передней части кузова, оснащенных светодиодными фарами и 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Кроме того, в представительстве «АвтоВАЗ» была представлена информация о том, как избежать проблем с коррозией у модели Niva. Полезные рекомендации на эту тему были опубликованы в официальном Telegram-канале компании под названием «Поладим с LADA»

Автор: Иван Бахарев