АвтоВАЗ выпустил новую европейскую модель, которую так и не запустил в серию

На территории Тольятти были замечены несколько прототипов нового Renault Sandero Stepway, созданных еще в период сотрудничества французской компании с российским «АвтоВАЗом». Недавно автомобили были загружены на специальные автовозы и отправлены в неизвестном направлении.

Фотографии транспортировки публикация на сайте Platesmania показала, что все машины были плотно обернуты камуфляжной пленкой. Различная расцветка маскировки и дизайн колесных дисков свидетельствуют о различной комплектации прототипов - от базовой до более широкой.

Премьера новых моделей Renault Sandero и Sandero Stepway от ладовского производства планировалась на лето 2022 года, однако сейчас стало ясно, что эти автомобили не поступят на российский рынок. Судьба уже собранных прототипов остается под вопросом.

Вместо отечественных Sandero на прилавках автосалонов появится новая модель LADA Iskra, спроектированная на основе той же платформы, что и Renault. Более 400 новых деталей будут внедрены в результате реинжиниринга платформы CMF-B LS.

Оснащенная передней подвеской типа «МакФерсон» и задним подвесом с полузависимой балкой, как у других моделей «АвтоВАЗа», Iskra будет доступна в трех вариантах моторов. От 90-сильного двигателя объемом 1,6 литра до 106-сильного мотора и автоматической коробки передач.

Первая партия автомобилей LADA Iskra запланирована к выпуску в декабре текущего года. 70-80 машин будут отправлены по дилерским центрам в качестве демонстрационных экземпляров. Массовое производство новой модели стартует в начале 2025 года.