"Новая модель от "АвтоВАЗа" успешно прошла сертификацию и, возможно, это будет кроссовер"

Автоваз представил ОТТС на свою новую модель, которая оснащена двигателем с экологическим классом Евро-6. Автомобиль пока имеет внутреннее обозначение GA.

Ранее под этим же индексом скрывался кросс-хэтчбек XRay от российского автогиганта. Этот автомобиль покинул конвейер весной 2022 года, и в январе 2023 года прекратили продажи модели "Икс-рей".

Однако не стоит рассчитывать на возвращение XRay в линейку моделей. Ранее автопроизводитель неоднократно заявлял о том, что такой сценарий маловероятен. Тем не менее, стоит отметить, что в настоящее время ведется разработка нового паркетника на базе платформы "Весты". Этот автомобиль, выполненный в кузове Vesta SW, часто фиксируется на испытаниях в Тольятти.

Презентация нового кроссовера от ВАЗ запланирована на ПМЭФ-2025, и начнет он свою работу в июне.

Ранее было объявлено, что модель Lada Granta от ВАЗ получит обновленную версию #Club в мае.