"Легендарная 'Нива' получила серьезное обновление. Такого раньше не было"

Светодиодные дневные ходовые огни теперь доступны в базовой комплектации классической трехдверной LADA Niva Legend. Они заметно улучшают безопасность на дороге, делая автомобиль более заметным благодаря яркости светодиодов, которая увеличилась на 50% по сравнению с предыдущей моделью. Помимо этого, LED-огни отличаются большей надежностью и долговечностью по сравнению с традиционными фонарями с лампами накаливания.

Кроме того, вместе с новыми ходовыми огнями, автомобиль получил бесцветные рассеиватели указателей поворота вместо привычных оранжевых. Однако, для поворотников по-прежнему используются обычные лампы накаливания.

Интересно, что наибольшее увеличение цены затронуло именно базовую комплектацию LADA Niva Legend под названием Classic. Стоимость этой версии выросла на 78 тыс. рублей или на 8%, достигнув отметки в 1 059 000 рублей после недавнего повышения цен.

Другие версии легендарного внедорожника тоже подорожали. Вариант «Люкс» с кондиционером, обогревом сидений, электрорегулируемыми зеркалами и литыми дисками теперь оценивается в 1 144 000 рублей, а самая дорогая версия Black с улучшенной отделкой салона доступна за 1 209 000 рублей.

Несмотря на ожидания поклонников, автомобиль «Нива» не будет оснащаться автоматической коробкой передач. Президент компании подтвердил эту информацию на выставке «Транспорт России», а эксперт автомобильной отрасли уточнил, что экономически нецелесообразно вводить автоматизированную коробку из-за невысокого спроса.

Автор: Иван Бахарев