«АвтоВАЗ» патентует фразу «Можно, а зачем?»: почему российский автогигант регистрирует популярный мем и какое отношение к этому имеет BMW

«АвтоВАЗ» официально подал заявку на регистрацию фразы «Можно, а зачем?» в Роспатент. Об этом свидетельствуют данные, размещённые в электронной базе ведомства. Известно, что инициатива поступила в феврале 2026 года.

Идея принадлежит руководителю проектов новых автомобилей компании — Олегу Груненкову. Его высказывание быстро приобрело популярность после интервью, где он прокомментировал потенциал выпуска «АвтоВАЗом» автомобилей, сопоставимых с BMW, коротким ответом «Можно, а зачем?», что сделало фразу интернет-мемом.

По сведениям Роспатента, заявка с номером 2026715499 была направлена в ведомство 17 февраля. Запись официально опубликована 18 февраля в бюллетене № 4. В качестве заявителя выступает акционерное общество «АвтоВАЗ», само словосочетание в документах изложено как «МОЖНО, А ЗАЧЕМ?».

В перечне потенциальных товаров и услуг, на которые распространяется заявка, фигурируют сразу несколько классов. Среди них 09 класс (электронные загружаемые публикации), 12 класс (автомобили и запасные части), 16 класс (печатная продукция), 18 класс (кожаные изделия), 25 класс (одежда, обувь, головные уборы), 28 класс (игрушки и игры), 32 класс (безалкогольные напитки и пиво), 35 класс (рекламные услуги), а также 38 и 41 классы (телекоммуникационные и телевизионные услуги, производство аудиовизуальных материалов и онлайн-публикаций).

Telegram-канал No Limits выразил мнение, что регистрация выражения может быть превентивной мерой, чтобы предотвратить несанкционированное распространение товаров с этой фразой на онлайн-площадках.

Ранее «АвтоВАЗ» уже регистрировал новые товарные знаки — речь идёт о «Niva Travel» и «Niva Tour». Соответствующие сведения появились в базе Роспатента под номерами 1167065 и 1167066. Согласно документам, использовать эти названия компания имеет право минимум до сентября 2035 года.

Автор материала: Андрей Сундуков