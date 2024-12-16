АВТОВАЗ процветает, в то время как западные автомобильные бренды находятся в кризисе.

Lada сегодня радует своих поклонников комфортом, в то время как немецкая компания Volkswagen сокращает рабочие места. У японской компании Nissan также наблюдаются проблемы: она объявила о возможном банкротстве в ближайшем будущем. В то же время «АвтоВАЗ» увеличивает объемы производства и активно работает над созданием новых моделей.

Глава «АвтоВАЗа» не скрывает своего негативного отношения к китайским автопроизводителям, которые занимают все большую долю на российском рынке. Он сравнил компании из Китая с пираньями, которые атакуют автомобильный сектор России. По данным специалистов «АвтоВАЗа», на данный момент российскому автогиганту принадлежит всего лишь 10% рынка в денежном выражении, и введенный утильсбор пока не приносит ожидаемых результатов.

Китайцы успели доставить на территорию России около полумиллиона автомобилей до увеличения тарифов. Сейчас благодаря этим запасам они оказывают существенное давление на отечественный рынок.

Глава компании уверен, что когда складские запасы китайских марок будут исчерпаны, Россия сможет конкурировать с автопроизводителями из Китая напрямую. Для этого была постепенно введена новая таможенно-тарифная политика и произведена индексация утильсбора.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что два прототипа Lada Iskra плохо себя показали в краш-тестах. Изображения автомобилей после испытаний были опубликованы в Сети.