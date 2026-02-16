В АвтоВАЗе оценили кроссоверные возможности лифтбека LADA стоимостью менее 1,5 млн рублей

Автоконцерн «АвтоВАЗ» на официальном Telegram-канале «Поладим с LADA» рассказал о повышенной «кроссоверности» модели LADA Granta Active Cross. Основным аргументом в пользу внедорожного характера автомобиля прозвучал его увеличенный клиренс — 200 миллиметров.

В публикации специалисты «АвтоВАЗа» отметили, что дорожный просвет около 20 сантиметров — показатель действительно впечатляющий. Причем, подчеркивается, что эти 200 миллиметров приходятся на участок под силовым агрегатом. При этом под задним бампером расстояние до земли ещё больше, что, по заявлению компании, облегчает парковку даже возле высоких бордюров или снежных препятствий.



Фото: Автоновости Дня

В «АвтоВАЗе» считают, что благодаря такому клиренсу и энергоемкой подвеске, лифтбек, именуемый «компактным кроссовером», способен справиться с разнообразными дорожными условиями. Остается только выбрать комплектацию, исходя из индивидуальных предпочтений и манеры вождения.

Потенциальным владельцам, для которых важно сочетание хорошей тяги и простоты устройства, производитель рекомендует рассмотреть Granta Active Cross с 8-клапанным двигателем в 90 лошадиных сил. Представители компании указывают, что мотор специально адаптирован для работы на низких оборотах и пригоден для перевозки грузов — за что о нем ранее высказывались, говоря о «дизельном характере» силового агрегата.



Фото: Автоновости Дня

Те автолюбители, кто хочет больше динамики, могут обратить внимание на 16-клапанную модификацию 106 л. с., в которой используется специальный впускной модуль для изменения геометрии. Благодаря этому увеличивается тяга на низких, а мощность – на высоких оборотах, а сам агрегат становится более эластичным и удобным в эксплуатации.

Напомним, что вариант лифтбека Granta с приставкой Active Cross вышел на российский рынок в июне прошлого года. Модель доступна в двух комплектациях: Comfort, оснащённая 8-клапанным 90-сильным мотором по цене 1 206 000 рублей, и Enjoy c 16-клапанным двигателем мощностью 106 л. с., который обойдётся покупателям в 1 391 000 рублей. Для обеих версий предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач.

В перечень оснащения базовой конфигурации Comfort входят кондиционер, две фронтальные подушки безопасности, подогрев передних кресел и боковых зеркал, а также штатная аудиосистема. Комплектация Enjoy выделяется медиасистемой LADA EnjoY Pro с сенсорным дисплеем, камерой заднего вида, парковочными датчиками, круиз-контролем с ограничителем скорости, противотуманными фарами и рядом других опций, включая обогрев лобового стекла и электронное управление центральным замком.

Кроссоверная версия отличается от стандартной LADA Granta увеличенным клиренсом — с 180 до 198 миллиметров, оригинальным чёрным пластиковым обвесом по периметру, отличающимися бамперами, декором и дополнительными пластиковыми накладками на нижней части бамперов. Защищённые колесные арки и пороги также являются отличительным признаком автомобиля.

Ранее «АвтоВАЗ» опубликовал рекомендации, как в 2026 году приобрести новый автомобиль LADA без дополнительных комиссий и переплат.

Автор: Иван Бахарев