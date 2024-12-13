Цены на «Лады» не изменятся до конца 2024 года, — заявил представитель АвтоВАЗа.

Из-за изменений на финансовом рынке, вызванных увеличением ключевой ставки Центрального банка, на складах автопроизводителя «АвтоВАЗ» и в дилерских центрах LADA уже скопилось более 100 тысяч машин. В настоящее время нет возможности на понижение цен, подчеркнул генеральный директор российской компании Максим Соколов, ссылаясь на информацию из издания Quto.

По мнению главы концерна, издержки производства возросли, что делает снижение цен невозможным. Однако он утверждает, что «АвтоВАЗ» и отрасль в целом не несут ответственности за ускорение инфляции, и, в отличие от некоторых китайских брендов, цены на продукцию компании останутся без изменений до конца текущего года.

«Китайцы, стремящиеся завоевать российский рынок, ведут себя, как пираньи. АвтоВАЗ стал заложником этой борьбы: китайцы щедро предоставляют скидки за счет господдержки. Этой ценовой войне необходимо было прекратиться, поэтому правительство увеличило сбор за утилизацию», — подытожил Максим Соколов.

Ранее в издании «Автоновости дня» сообщалось, что в декабре «АвтоВАЗ» продолжает предлагать выгодные условия для приобретения автомобилей LADA. Основные преимущества для покупателей включают в себя специальные кредитные предложения с низкой процентной ставкой и удобным ежемесячным платежом, скидки по программе «Трейд-ин» и государственную программу льготного автокредитования, позволяющую сократить стоимость автомобиля на 20%.