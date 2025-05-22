Почему автомобили «Лада» так часто теряют гарантию, пояснил АвтоВАЗ

Информация о том, что деталь автомобиля, вышедшая из строя в результате ремонта вне официального дилера, не подлежит гарантийному ремонту, появилась благодаря «Автоновости дня», которые ознакомились с высказываниями представителей компании «АвтоВАЗ» в Telegram-канале под названием «Поладим с LADA».

Представители отметили, что владелец автомобиля вправе обращаться за обслуживанием в другие сервисные центры, однако это может повлиять на гарантию только в случае потенциальной поломки, вызванной такими манипуляциями.

«В случае обнаружения причин поломки, связанных с установкой дополнительного оборудования в сторонних сервисах, гарантия не распространяется на компоненты, вышедшие из строя из-за подобных манипуляций», — пояснил представитель «АвтоВАЗа».

Он добавил, что дилер, как официальный представитель производителя, самостоятельно принимает решение о наличии гарантийного случая на основе результатов диагностики каждого конкретного автомобиля.

В случае несогласия с выводами дилера, владелец автомобиля марки LADA может направить жалобу руководству автосалона, предоставив подробное описание ситуации. Также стоит обратиться к другим дилерам для получения альтернативного мнения, подчеркнули в «АвтоВАЗе».

Напомним, что срок официальной заводской гарантии составляет 3 года или 100 тысяч километров для переднеприводных моделей LADA, 2 года без ограничения по пробегу для внедорожника LADA Niva Travel, и 2 года или 50 тысяч километров для LADA Niva Legend со специфическим трехдверным кузовом.