АвтоВАЗ объявил о дате выпуска новой роскошной "Лады", доступной для приобретения каждому желающему.

Новинка от отечественного производителя автомобилей - седан бизнес-класса LADA Aura, планируется к поступлению в продажу уже в декабре текущего года. Об этом сообщил журналистам глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов на международном форуме «Транспорт России».

Как отметил Максим Соколов, первая партия автомобилей будет отправлена дилерам к периоду ноября-декабря, с возможным началом продаж в различных регионах, стартовать с Москвы и Санкт-Петербурга, а затем в других городах России. Уже на рубеже ноября и декабря посетители дилерских центров Москвы и Петербурга смогут посмотреть новинку под названием Aura.

Фото: Автоновости Дня

Глава «АвтоВАЗа» подчеркнул, что концерн из Тольятти стремится придерживаться мировых стандартов автопрома, предусматривающих двух-трехмесячный временной промежуток между запуском производства и началом продаж новых моделей. «За это время идет подготовка автомобилей к реализации, проводятся дополнительные проверки по различным параметрам качества и законченные машины отправляются в дилерские центры», - добавил Максим Соколов.

По информации журналистов, LADA Aura будет доступна в двух версиях: базовой Premier за 2,6 миллиона рублей и топовой Status за 2,8 млн рублей. В оснащение базовой комплектации войдут различные системы безопасности и комфорта, включая ABS, ESC, подушки безопасности, систему контроля «слепых» зон, светодиодную оптику, кондиционер и датчики парковки.

Также будет возможность заказа опций для базовой версии, включающих подогрев сидений и руля, камеру заднего вида и декоративные элементы салона и кузова. В топовой версии ожидается более продвинутый мультимедийный комплекс, роскошная отделка салона, а также иные добавленные функции и опции для повышения комфорта вождения.

Основой для LADA Aura послужит двигатель с мощностью 122 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором китайского производства. Как уточнили представители компании, максимальная скорость автомобиля достигает 175 км/ч, а ускорение до 100 км/ч занимает 12,5 секунды. Планируется, что в будущем седан будет оснащен более мощным двигателем и системой климат-контроля.

Согласно сообщению, новый седан LADA Aura получил значительное количество усовершенствований в сравнении с моделью Vesta: увеличена длина и колесная база, улучшена шумоизоляция, а также добавлены новые элементы безопасности и комфорта для пассажиров и водителя. Производство специальных версий автомобиля будет ориентироваться на индивидуальные запросы клиентов и ценовой сегмент выше 3 миллионов рублей.