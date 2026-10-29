АвтоВАЗ провел необычное испытание еще не поступившей в продажу семейной «Лады»: что она прошла

«АвтоВАЗ» сообщил о предсерийных испытаниях LADA Azimut, в рамках которых автомобиль проверяли на устойчивость к электромагнитным помехам. Одна из наиболее насыщенных электроникой моделей марки прошла тесты в специальной безэховой камере.

Фото Иван Бахарев / «Автоновости дня»

Автопроизводитель отметил, что источниками электромагнитных волн в окружении современного автомобиля могут быть смартфоны, рации, устройства Bluetooth и другая электроника. Одновременно помехи способна создавать и сама машина. Поэтому в ходе проверки оценивались как воздействие внешних сигналов на системы LADA Azimut, так и влияние автомобиля на расположенную рядом электронику.

Инженеры подвергали бортовые системы воздействию мощных электромагнитных полей. Помимо этого, они проверяли функционирование электроники при статических разрядах. Для проведения испытаний лабораторию оснастили обновлённым оборудованием.

В тестах задействовали робота-автопилота, который способен выполнять различные действия с органами управления автомобилем. Он нажимает на педали, поворачивает руль и переключает селектор передач. Кроме того, робот может пользоваться кнопками и экраном машины.

«Результат — подтверждённый запас устойчивости электронных систем LADA Azimut и их стабильная работа в условиях повышенных электромагнитных нагрузок», — заключили в «АвтоВАЗе».

Ранее «АвтоВАЗ» рассказывал об испытаниях кузова и окраски серийного LADA Azimut. Кроссовер тестировали в климатических камерах, где на него воздействовали реагентами, ярким солнечным светом и условиями, имитирующими кислотный дождь.

Фото Иван Бахарев / «Автоновости дня»

Серийное производство LADA Azimut на заводе в Тольятти стартовало 25 сентября. Модель создана на глубоко переработанной платформе LADA Vesta. Длина кроссовера составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, а колесная база достигает 2675 мм. Объем багажника равен 508 л, дорожный просвет — 208 мм. Таким образом, новинка станет прямым конкурентом Haval Jolion, Belgee X50, Tenet T4L и Jeland J6.

Фото АвтоВАЗ

Продажи новой флагманской LADA должны начаться до конца текущего года. На первом этапе покупателям предложат два двигателя: 120-сильный объемом 1,6 литра и 132-сильный объемом 1,8 литра. В зависимости от версии они будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» или вариатором. В 2027 году кроссовер планируют оснастить турбомотором мощностью 150 л. с., работающим в паре с классическим «автоматом».

В октябре стало известно, что с конвейера завода в Тольятти ежедневно сходит несколько кроссоверов LADA Azimut. Объемы выпуска постепенно увеличиваются, чтобы к началу продаж дилеры получили минимально необходимое количество автомобилей.

Автор: Иван Бахарев