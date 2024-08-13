АВТОВАЗ вложит рекордные 600 млн рублей в модернизацию производства

Глава предприятия Максим Соколов отмечает, что на эти цели выделено рекордных 600 млн рублей.

В период с 29 июля по 18 августа проводится проверка и настройка существующего и нового оборудования для запуска LADA Aura в Тольятти и LADA e-Largus в Ижевске. По данным агентства «АВТОСТАТ», производство LADA Aura стартует уже в сентябре текущего года. А начало производства LADA e-Largus запланировано на 3 квартал 2024 года.

Помимо этого, идет модернизация линий сварки и сборки LADA Granta для выпуска новой модели LADA Iskra. Рабочие готовят зоны сборки и доставки комплектующих на конвейер, обновляют испытательные стенды для готовых автомобилей и обновляют линию сборки двигателей LADA Niva и склад автокомпонентов.

Также в период корпоративного отпуска ведутся работы по подготовке автокомпонентов для быстрого возобновления производства и его стабильной работы в будущем.

Ремонт бытовой инфраструктуры активно продолжается – восстанавливаются гардеробы, душевые, санузлы и другие общественные помещения. Кроме того, проводится чистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в производственных помещениях.