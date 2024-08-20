АвтоВАЗ готовится к производству новой недорогой "Лады". Что известно

На автомобильном заводе «АвтоВАЗ» во время корпоративного отпуска, проходившего в период с 29 июля по 18 августа, была проведена значительная модернизация производства. Сборочные линии теперь стали более универсальными и могут работать сразу с двумя разными платформами — LADA Granta и LADA Iskra, что было ранее невозможно.

По информации из инсайдерского источника Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте», после модернизации сборочные линии способны выпускать автомобили на разных платформах без потери качества. Это означает, что теперь никаких дополнительных перенастроек в производственном процессе не потребуется для смены модели.

На данный момент процесс конвейерной сборки новой LADA Iskra уже начался. По информации инсайдеров, первые три автомобиля типа седан были собраны 26 июля на линии Granta. Отмечается, что это были автомобили белого цвета в одной из версий комплектации. Сборщики также сообщили, что Iskra отличается от Granta типом крепления деталей — здесь используются клипсы вместо саморезов.

Параллельно тестированию прототипов новой LADA Iskra на полигоне в Сосновке, «АвтоВАЗ» также подвергает машины испытаниям на горных дорогах Пятигорска. Один из прототипов, скрытый под непрозрачной пленкой, представлен в кузове хэтчбек, а интерьер, видимый через стекло, закрыт для внешних наблюдателей.

Новая LADA Iskra построена на модифицированной версии платформы CMF-B LS французско-японской группы Renault-Nissan. Было внедрено более 400 новых деталей. В передней подвеске автомобиля используются стойки типа «МакФерсон», а в задней — полузависимая балка, как у других моделей LADA.

Было объявлено, что LADA Iskra будет доступна в трех версиях с разными двигателями. Первая версия оснащена 90-сильным восьмиклапанным двигателем объемом 1,6 литра, работающим в паре с пятиступенчатой коробкой передач. Второй вариант включает 106-сильный 16-клапанный двигатель такого же объема с шестиступенчатой трансмиссией. Третья версия предполагает 106-сильный двигатель в сочетании с автоматической коробкой передач (вероятно, вариатором).

Первая партия LADA Iskra планируется выпустить на заводе в Тольятти в декабре текущего года. По данным из инсайдерского Telegram-канала «Автопоток», в нее войдет от 70 до 80 автомобилей. Они будут доставлены дилерским центрам для демонстрации и продажи. Массовое производство LADA Iskra запланировано на начало 2025 года.