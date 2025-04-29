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АВТОВАЗ планирует увеличить экспорт до 30 тысяч автомобилей к 2025 году.

АВТОВАЗ планирует увеличить экспорт LADA на 43%, достигнув более 30 тыс. автомобилей в 2025 году. Открытие дилерского центра в ОАЭ - первый шаг к новым рынкам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 09:31·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Автопроизводитель АВТОВАЗ планирует значительно увеличить объем экспорта автомобилей LADA в текущем году. По словам генерального директора компании Максима Соколова, заявленным на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия», целью является увеличение экспорта на 43% по сравнению с показателями 2024 года, сообщает агентство «Прайм».

В прошлом году экспорт продукции АВТОВАЗа увеличился в 4 раза и достиг более 21 тысячи автомобилей. Компания поставляет свою продукцию в 20 различных стран.

Кроме того, Максим Соколов отметил открытие первого дилерского центра в ОАЭ на прошлой неделе. Руководитель оценил потенциальный объем рынка в ОАЭ в несколько десятков автомобилей в год.

Источник

Автоваз (289)Экспорт (9)Lada (597)

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