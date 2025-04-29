АВТОВАЗ планирует увеличить экспорт до 30 тысяч автомобилей к 2025 году.

Автопроизводитель АВТОВАЗ планирует значительно увеличить объем экспорта автомобилей LADA в текущем году. По словам генерального директора компании Максима Соколова, заявленным на международной выставке «Иннопром. Центральная Азия», целью является увеличение экспорта на 43% по сравнению с показателями 2024 года, сообщает агентство «Прайм».

В прошлом году экспорт продукции АВТОВАЗа увеличился в 4 раза и достиг более 21 тысячи автомобилей. Компания поставляет свою продукцию в 20 различных стран.

Кроме того, Максим Соколов отметил открытие первого дилерского центра в ОАЭ на прошлой неделе. Руководитель оценил потенциальный объем рынка в ОАЭ в несколько десятков автомобилей в год.