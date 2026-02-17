Главная Новости Продажи «АВТОВАЗ» прогнозирует падение продаж в феврале на 15%
Новости

«АВТОВАЗ» прогнозирует падение продаж в феврале на 15%

АВТОВАЗ снизил план продаж на февраль 2026 года на 15 процентов и заявил о пессимистичной динамике авторынка и снижении автокредитования.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.02.2026, 15:21·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

АВТОВАЗ пересмотрел запланированные объемы продаж на февраль 2026 года, снизив их сразу на 15%. Об этом сообщил руководитель предприятия Максим Соколов в ходе форума «Неделя российского бизнеса», передает ТАСС.

По словам главы компании, даже с учетом корректировки, текущие темпы реализации автомобилей отстают от намеченного показателя. В феврале на предприятии рассчитывают продать свыше 20 тысяч транспортных средств.

Максим Соколов также отметил, что в начале года ситуация на автомобильном рынке складывается неблагоприятно. По его данным, объемы автокредитования заметно снизились, а порядка двух третей покупателей приобретают автомобили с помощью кредитных программ. Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта пока не оказало заметного влияния на спрос.

В рамках «Недели российского бизнеса» президент АВТОВАЗа заявил о готовности рассматривать отечественные предприятия в качестве новых поставщиков автокомпонентов, сообщает ТАСС. Он уточнил, что включение новых производств в список партнеров требует прохождения определенных процедур, включая систему сертификации. На сегодняшний день в перечне поставщиков первого уровня числятся более 1,6 тысячи предприятий.

Максим Соколов подчеркнул, что компания открыта к сотрудничеству со всеми российскими производителями автокомпонентов, в том числе с калининградским «Автотором», и взаимодействует с каждым предприятием, обратившимся на АВТОВАЗ.

Источник

Авторынок россии (645)Продажи (859)Автоваз (504)Lada (849)Автомобильные компоненты (37)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация