«АВТОВАЗ» прогнозирует падение продаж в феврале на 15%

АВТОВАЗ пересмотрел запланированные объемы продаж на февраль 2026 года, снизив их сразу на 15%. Об этом сообщил руководитель предприятия Максим Соколов в ходе форума «Неделя российского бизнеса», передает ТАСС.

По словам главы компании, даже с учетом корректировки, текущие темпы реализации автомобилей отстают от намеченного показателя. В феврале на предприятии рассчитывают продать свыше 20 тысяч транспортных средств.

Максим Соколов также отметил, что в начале года ситуация на автомобильном рынке складывается неблагоприятно. По его данным, объемы автокредитования заметно снизились, а порядка двух третей покупателей приобретают автомобили с помощью кредитных программ. Снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта пока не оказало заметного влияния на спрос.

В рамках «Недели российского бизнеса» президент АВТОВАЗа заявил о готовности рассматривать отечественные предприятия в качестве новых поставщиков автокомпонентов, сообщает ТАСС. Он уточнил, что включение новых производств в список партнеров требует прохождения определенных процедур, включая систему сертификации. На сегодняшний день в перечне поставщиков первого уровня числятся более 1,6 тысячи предприятий.

Максим Соколов подчеркнул, что компания открыта к сотрудничеству со всеми российскими производителями автокомпонентов, в том числе с калининградским «Автотором», и взаимодействует с каждым предприятием, обратившимся на АВТОВАЗ.