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АвтоВАЗ дал ответ на значимый вопрос о легендарной "классике", который волнует россиян

Мечты о возрождении производства легендарных вазовских "классик" обречены на разочарование. "АвтоВАЗ" вновь подтвердил, что возвращение заднеприводных моделей уже невозможно.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
04.10.2024, 09:12·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

Мечты о возрождении производства легендарных вазовских "классик" обречены на разочарование. "АвтоВАЗ" вновь подтвердил, что возвращение заднеприводных моделей уже невозможно.

Представители компании, ссылаясь на Quto, объяснили, что классические "Жигули" устарели среди современных компактных автомобилей. Производственные линии для выпуска заднеприводных моделей отсутствуют в Тольятти. На бывшей "второй нитке" сейчас размещена логистика главного корпуса.

Последний экземпляр заднеприводных "Жигулей" - универсал ВАЗ-2104 белого цвета, сошел с конвейера 17 сентября 2012 года на заводе "ИжАвто" в Ижевске. Всего за 42 года было выпущено около 17,6 миллионов машин этого семейства.

По данным на 1 января 2024 года, в России насчитывается 1,26 миллиона "семерок". Это делает классическую модель самым популярным легковым автомобилем в стране. Эксперты утверждают, что популярность "семерок" обусловлена их надежностью, простотой и доступной ценой, которая начинается всего с нескольких десятков тысяч рублей.

Источник

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