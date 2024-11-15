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Автопроизводитель АВТОВАЗ определил дату начала сборки экономичной линейки Lada Iskra.

Серийный выпуск Lada Iskra начнется весной 2025 года, об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа» после заседания совета директоров. Ранее глава компании Максим Соколов анонсировал начало продаж новинки на рубеже первого и второго кварталов 2025 года.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.11.2024, 14:13·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Серийный выпуск Lada Iskra начнется весной 2025 года, об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа» после заседания совета директоров.

Ранее глава компании Максим Соколов анонсировал начало продаж новинки на рубеже первого и второго кварталов 2025 года.

Lada Iskra займет свое место в модельном ряду марки между семействами Vesta и Granta, представляя собой автомобиль B-сегмента, разработанный на платформе CMF-B-LS. Предварительная оценка стоимости Lada Iskra составляет, по крайней мере, миллион.

Новинка будет переднеприводной, а в список доступных двигателей войдут существующие моторы «АвтоВАЗа». Также впервые будет представлена 6-ступенчатая механическая коробка передач. Альтернативным вариантом трансмиссии станет вариатор.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что внедорожник Lada Niva Travel получил обновленную светодиодную оптику на независимых фоторендерах.

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