АвтоВАЗ представит обновленную версию «Нивы». Ранее такой опции у него не было.

Автомобильный гигант «АвтоВАЗ» официально подтвердил патент на инновационные светодиодные фары. Предполагается, что эти фары украсят обновленную модель LADA Niva Travel. По информации инсайдеров, ожидается, что рестайлинг внедорожника состоится в 2025 году, спустя пять лет после выхода текущей версии на рынок.

Интересно, что внутренний дизайн светотехники схож с фарами прототипа электрического внедорожника e-Niva, который был представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) в июне текущего года. Это подтверждает мнение экспертов о том, что новые фары окажутся именно на модели Niva Travel.

В начале лета журналисты из журнала «Авторевю» поделились планами компании «АвтоВАЗ» по серьезному обновлению LADA Niva Travel. Предполагается, что внешность автомобиля будет вдохновлена дизайном электрической модели LADA e-Niva. Отличием станет лишь решетка радиатора, которая будет видоизменена в бензиновой версии.

В числе улучшений в обновленной модели «Нива Тревел» будет полностью LED-освещение. Фары автомобиля будут оборудованы секциями ближнего и дальнего света, а также противотуманными фарами и указателями поворотов.

Следует упомянуть, что интерьер этого внедорожника, который не претерпел существенных изменений уже длительное время, также находится под вниманием инженеров «АвтоВАЗа». По данным слухам, работа над модернизацией интерьера уже ведется, хотя публике придется подождать до 2026 года, чтобы увидеть результаты.

В то же время стали известны планы о выпуске удлиненной версии LADA Niva Travel, которая представит собой духовного преемника пятидверной классической «Нивы» (ВАЗ-2131), производство которой было завершено в 2021 году. Эту информацию раскрыл инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» и авторитетный блогер KhaDm из Тольятти.