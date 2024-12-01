Нива от АвтоВАЗа получит обновление. Как изменится этот легендарный внедорожник

Обновленный в сентябре LADA Niva Legend готовится к новым изменениям. Планируется, что у трехдверного внедорожника появятся нововведения, однако пока детали остаются под вопросом. В любом случае, ожидается, что изменения будут незначительными.

Недавно LADA Niva Legend была обновлена, получив светодиодные дневные ходовые огни. Представители «АвтоВАЗа» подчеркнули, что такие огни отличаются повышенной надежностью и долговечностью по сравнению с традиционными лампами. Кроме того, они способствуют экономии энергии и повышают видимость автомобиля на дороге, что положительно сказывается на безопасности: яркость светодиодных дневных ходовых огней увеличилась на 50%, а габаритных огней — в 2,5 раза.

Однако, несмотря на все обновления, LADA Niva Legend не будет оснащаться автоматической коробкой передач. Президент компании Максим Соколов заявил на форуме-выставке «Транспорт России», что в настоящее время нет планов по установке автоматической коробки. Эксперт автомобильной отрасли Игорь Моржаретто позднее пояснил, что из-за недостаточного спроса установка автоматической коробки не является экономически оправданной.

Ранее появилась информация о планах «АвтоВАЗа» по унификации моделей LADA Niva Travel и LADA Niva Legend к 2025 году. Согласно Telegram-каналу «Автопоток», планируется техническое объединение этих двух моделей, в результате чего они будут иметь почти идентичное шасси и будут включать в себя лучшие разработки из обеих серий «Нив».