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АвтоВАЗ представил обновленную версию самой дорогой и экстремальной «Нивы»

LADA Niva Bronto в новом цвете «Платина»: палитра пополнилась. 5-й оттенок стал доступен для экстремального внедорожника. Bronto отличается усиленной задней осью и высоким клиренсом. Новая расцветка добавит индивидуальности.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
27.01.2025, 07:02·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Тольяттинская автомобильная компания "ВИС-Авто", дочернее предприятие "АвтоВАЗа", приступила к выпуску внедорожников LADA Niva Bronto в новом цвете "Платина". Об этом стало известно благодаря сообщению в социальной сети "ВКонтакте" от ресурса Avtograd News.

На данный момент официально не объявлялось о расширении цветовой гаммы самой дорогой и экстремальной модели "Нивы". По предварительным данным, введение цвета "Платина" будет означать появление пятого оттенка кузова у LADA Niva Bronto. У обычной версии "Нивы" такой цвет уже имеется.

В настоящее время внедорожники LADA Niva Bronto официально покрашены в четыре цвета: металлик золотисто-коричневый "Кориандр" с доплатой в 15 000 рублей, а также обычные варианты: "Ледниковый" (белый), "Пантера" (черный) и "Несси-2" (темно-зеленый). Кроме того, для модели доступны комбинированные цвета, такие как "Джунгли" и "Арктика", которые стоят 80 000 рублей.

Отличительной чертой версии Bronto является наличие самоблокирующихся винтовых дифференциалов в мостах, усиленная задняя ось, доработанные амортизаторы с увеличенным ходом и клиренс в 240 мм. Двигатель также остался прежним - 83-сильный 1,7-литровый атмосферный мотор, в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Стоимость "экстремальной" LADA Niva Bronto повысилась на 45 000 рублей в середине января. Теперь ценовой диапазон этой модели составляет от 1 480 000 до 1 530 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев

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