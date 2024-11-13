АВТОВАЗ считает, что без государственной поддержки он не сможет продолжать работу.

Автомобильный концерн АВТОВАЗ столкнулся с серьезными финансовыми трудностями. Как сообщает агентство "Интерфакс", после повышения ключевой ставки Центробанка процентная нагрузка по существующим кредитам увеличилась на миллиарды рублей в год. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

В свете новых обстоятельств в соответствующих ведомствах обсуждается вопрос о государственной поддержке предприятия. Согласно словам Сергея Чемезова, государство продолжает вкладывать средства в увеличение доли локализации, расширение производства и обновление модельного ряда, так как без инвестиций невозможно обеспечить конкурентоспособность. Глава госкорпорации отмечает, что было бы предпочтительнее направить эти средства на финансирование инвестиционных программ.

В сентябре генеральный директор АВТОВАЗа Максим Соколов заявил о том, что общая долговая нагрузка завода составляет 100 миллиардов рублей. В настоящее время у автопроизводителя имеются открытые долгосрочные кредитные линии в различных банках.

В начале августа руководитель отдела взаимодействия с федеральными органами власти Александр Виноградов сообщил, что на фоне увеличения продаж было принято решение временно приостановить обсуждение возможных мер по облегчению долговой нагрузки на предприятие. Он также отметил, что одним из эффективных шагов в поддержку автомобильной отрасли стало решение правительства о переносе уплаты утилизационного сбора на конец года. Минпромторг уточнил, что данная мера будет действовать и в 2025 году.

Напомним, что недавно Госкорпорация "Ростех" вернула себе пакет акций АВТОВАЗа. При выходе из числа акционеров предприятия и передаче своей доли акций (32,3%) в НАМИ, корпорация сохранила за собой право на обратный выкуп.

Как ранее сообщало агентство "АВТОСТАТ", за первые 10 месяцев 2024 года АВТОВАЗ реализовал в России 377 854 автомобиля LADA. Это на 33,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.