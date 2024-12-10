АвтоВАЗ выпустил обновленный «Гранту» без лишнего шума и пыли. Что именно изменилось

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" принял решение изменить поставщика головной оптики для модели LADA Granta. Теперь, согласно информации из источника Avtograd News в популярной социальной сети "ВКонтакте", фары для данных автомобилей будут поставляться из Индии, а не из Узбекистана, как ранее.

«На ВАЗе без лишней огласки сменили поставщика головной оптики для автомобиля LADA Granta. Сейчас фары поставляет производитель из Индии, раньше поставки шли от компании из Узбекистана», — сообщили в Avtograd News.

После проведения рестайлинга модели "Гранта" в 2018 году, блок-фары для нее поставляла узбекская компания Uzchasys, контролируемая индийским холдингом UNO Minda Ltd. Ранее отмечалось, что выбор этого поставщика обусловлен был не только загруженностью российских производителей, но и сочетанием доступной цены и качества «узбекских» фар.

Причины смены поставщика фар на данный момент остаются неизвестными. Представители автоконцерна из Тольятти пока воздерживаются от комментариев по этому вопросу.

Ранее журналисты "Автоновости дня" сообщили о том, что на заводе "АвтоВАЗ" исчерпались японские четырехступенчатые трансмиссии Jatco, которые устанавливались на LADA Granta. Производство этой версии автомобиля официально завершено, и на складах дилеров осталось всего несколько десятков подобных машин.