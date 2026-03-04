Как «АвтоВАЗ» намерен повысить качество и срок службы двигателей автомобилей «Лада»: суть изменений

В Тольятти завершился важный этап модернизации производственной линии, предназначенной для автоматического контроля блоков цилиндров 1,8-литровых двигателей, которыми комплектуются внедорожники LADA Niva. Реализация этого проекта направлена на повышение ресурса двигателя и общего качества автомобилей LADA.

Пресс-служба Тольяттинского государственного университета сообщила о завершении масштабной модернизации линии, изначально произведенной итальянской компанией Marposs и установленной на площадке АО «АвтоВАЗ». По данным университета, расширение функционала линии позволит надежно защищать продукцию от подделок, а также значительно увеличить срок службы 1,8-литровых двигателей, которые предназначены для новой LADA Niva. Проект был реализован инженерной школой ТГУ «Гибридные и комбинированные технологии» (ПИШ «Гибридтех»).

Ректор ТГУ Михаил Криштал уточнил, что благодаря проведённой модернизации удалось полностью автоматизировать процесс подбора деталей при селективной сборке двигателей. Система использует данные точных измерений компонентов для оптимального сочетания деталей двигателя.

«На основании конечных размеров блоков цилиндров автоматически подбираются другие компоненты двигателя для обеспечения оптимальных зазоров. Эта грандиозная работа, выполненная ради повышения качества автомобилей LADA, стала возможной благодаря нашей способности интегрировать разнообразные инженерные компетенции», — подчеркнул Михаил Криштал.

Теперь обновленная линия оснащена 70 датчиками, которые осуществляют многопараметровый четырехточечный контроль каждого сечения блока цилиндров с точностью до 1 микрона. Также внедрены дополнительные операции по распознаванию блоков и лазерному нанесению защитного штрих-кода. Производительность линии составляет до 100 блоков в час. Все данные о произведённых измерениях автоматически поступают в общую производственную информационную систему предприятия, а на поверхность каждого блока наносится серийный номер и QR-код.

Технический директор инновационно-технологического парка ТГУ Павел Огин отметил, что в одном QR-коде зашифрована вся информация о проведённом контроле. Эти данные доступны на любом этапе сборки и в процессе эксплуатации двигателя, что особенно важно при обслуживании и подборе запчастей.

Фото: Автоновости Дня

Стоит напомнить, что внедрение нового 90-сильного 8-клапанного двигателя ВАЗ-11184 объемом 1,8 литра станет одним из ключевых изменений для LADA Niva Legend после рестайлинга, намеченного на 2026 год. Этот двигатель придёт на смену существующему 83-сильному агрегату объемом 1,7 литра.

Новый двигатель, который ранее был опробован на LADA Niva Travel, создан на основе моторов переднеприводных моделей LADA. В конструкции используется блок цилиндров, аналогичный тому, что применяется в 122-сильном двигателе 1.8 Evo, а также те же коленвал и отливка поршня. Головка блока цилиндров 8-клапанная, как и у других аналогичных моторов LADA. Благодаря этому, максимальный крутящий момент LADA Niva Travel с новым двигателем вырос на 24-27 Нм, а расход топлива снизился на 3-30% в зависимости от условий эксплуатации.

Серийное производство обновленной LADA Niva Legend с новым 90-сильным мотором планируется начать в мае-июне 2026 года. Стоимость автомобиля будет объявлена ближе к старту продаж. Для ориентира — после появления нового двигателя и рестайлинга базовая версия LADA Niva Travel подорожала на 76 тысяч рублей.

Автор: Иван Бахарев