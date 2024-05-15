АвтоВАЗ запустит производство доступного семиместного автомобиля "Лада"

На заводе LADA в Ижевске скоро начнется выпуск новой модели - LADA Largus. Сначала будут собирать грузовые фургоны и пятиместные универсалы. А вот семиместные версии появятся на конвейере уже осенью этого года, в сентябре, сообщает портал Quto.ru.

Интересно, что первые автомобили будут без откидных задних окон и с глухими окошками. Однако, к концу года эта деталь должна быть добавлена, - отмечает источник.

Первые LADA Largus из Ижевска будут доступны в двух цветах: белом "Ледниковый" и сером "Платина". Позже к ним присоединятся черный "Пантера" и темно-серый металлик "Борнео".

В начале производства "ижевских" Largus будет доступна только комплектация Classic. Однако в будущем появятся и версии Comfort с более богатым оснащением. Автомобили будут выпускаться с двигателями мощностью 90 лошадиных сил с 8 клапанами и 106 лошадиных сил с 16 клапанами. Как и раньше, будут использоваться пятиступенчатые "механические" трансмиссии от ВАЗ.

Напомним, что последние LADA Largus с тольяттинского завода сошли с конвейера 18 августа 2023 года. За одну рабочую неделю была собрана партия из 650 автомобилей. Планировалось, что годовой перерыв в производстве позволит российским поставщикам освоить новые компоненты, чтобы в дальнейшем заменить импортные и увеличить уровень локализации модели. В результате достичь максимальной технологической независимости.