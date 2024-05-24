АвтоВАЗ запустил производство новой «Лады», доступной для приобретения каждому.

Новый LADA Aura по-прежнему собирается на конвейере "АвтоВАЗа". По данным журналистов из Avtograd News, производство стартовало в конце апреля и уже начали появляться белые машины с черным салоном, помимо традиционных черных автомобилей со светлым интерьером, сообщает издание.

Согласно информации Avtograd News, автомобили LADA Aura производятся ограниченными партиями с первой линии конвейера "АвтоВАЗа". Если ранее выпускались только черные машины с светлым салоном, то теперь появились и белые автомобили с черным кожаным интерьером. Предполагается, что это связано с заказами государственных структур, возможно, кто-то предпочел белый цвет кузова", — отмечает издание.

LADA Aura - это удлиненный седан на базе Vesta с увеличенной колесной базой на 25 см. Модель оснащена улучшенной шумоизоляцией, задним выдвижным подлокотником с кожаной обивкой, мультимедийной системой LADA Enjoy Vision Pro с 10-дюймовым вертикальным сенсорным экраном и премиальной акустикой.

По информации источников, сейчас LADA Aura выпускается в максимальной комплектации, однако в будущем на конвейере появится упрощенная версия для таксопарков и государственных служб. Эти модели лишатся премиальной мультимедиа системы с вертикальным экраном, продвинутой акустики, кожаной обивки и других дорогостоящих опций.

Все автомобили LADA Aura оснащены 122-сильным 1,8-литровым бензиновым двигателем, работающим с китайским вариатором WLY, который также устанавливается на LADA Vesta. Слухи говорят, что "упрощенные" версии будут комплектоваться 106-сильным 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач.

Первый публичный показ LADA Aura состоялся на выставке "Евразия – наш дом" в Сочи в июне прошлого года. Затем, в январе этого года, "АвтоВАЗ" представил автомобиль на пресс-конференции в Москве, где присутствовал корреспондент "Автоновостей дня".

Массовое производство LADA Aura планируется начать в августе-сентябре 2024 года. Это значит, что новинка появится в продаже до конца осени или начала зимы и будет доступна не только по госзаказам, но и для обычных покупателей.