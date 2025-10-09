АвтоВАЗ приступил к испытаниям принципиально новой «Лады»: «Таких еще не было»

Компания «АвтоВАЗ» начала масштабные дорожные испытания нового кроссовера LADA Azimut. Прототип этой модели впервые был продемонстрирован публике на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне текущего года. Тестовый образец автомобиля, скрытый под традиционным черно-белым камуфляжем, был замечен на улицах и запечатлен на фотографиях, опубликованных тольяттинским блогером Khadm в его Telegram-канале.

Как видно на опубликованных снимках, LADA Azimut проходит испытания на стандартных стальных колесах без декоративных колпаков, что typично для предсерийных тестовых экземпляров. Прототип уже зарегистрирован, получил «самарские» номера и выехал на дороги общего пользования.

Согласно информации от блогера, испытания проходят сразу несколько вариантов автомобиля, оснащенных разными силовыми установками. В тестах участвуют версии с 120-сильным 1,6-литровым двигателем и шестиступенчатой механической коробкой передач, а также модификации с 132-сильным мотором объемом 1,8 литра, который работает в паре с китайским вариатором.

По словам Khadm, обычно на проведение доводочных работ и дорожных тестов у «АвтоВАЗа» уходит не менее одного года перед началом выпуска опытных партий. Выход полноценной серийной версии, как правило, происходит спустя примерно полтора года после старта испытаний.

Напомним, что LADA Azimut станет первым серийным кроссовером в истории «АвтоВАЗа». Разработчики использовали в основе новинки значительно модернизированную платформу от LADA Vesta. В компании уточнили, что для этой модели было создано и усовершенствовано 996 уникальных компонентов, включая кузовные детали, светотехнику, элементы интерьера и новую заднюю подвеску.

Габариты кроссовера составляют 4416 мм в длину, 1838 мм в ширину и 1607 мм в высоту. Клиренс автомобиля достигает 208 мм, что позволяет отнести LADA Azimut к классу таких моделей, как Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Geely Coolray и белорусская версия Belgee X50.

Производитель отмечает, что функциональное оснащение новинки станет революционным для бренда LADA. В список опций войдут беспроводная зарядка для смартфона, электрорегулировки руля и сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и предустановленными сервисами Сбера, а также цифровая приборная панель с навигацией.

Особое внимание уделено такой функции, как электрический обогрев боковых стекол. Как пояснили в пресс-службе «АвтоВАЗа», обогрев будет реализован с помощью нитей, аналогично системам на лобовом, заднем стеклах и боковых зеркалах. Управление этой опцией будет осуществляться одной кнопкой.

В перечень доступных опций также войдут панорамная крыша с люком, электропривод двери багажника, камера кругового обзора, электрический стояночный тормоз и система выбора режима движения. Уже в базовой комплектации автомобиль получит камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах и бесключевой доступ в салон.

Стоит отметить, что в конце сентября прототип LADA Azimut был представлен на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске. Экспозиция автомобиля проходила на стенде Правительства Самарской области, где присутствовал корреспондент «Автоновостей дня».

Материал подготовил Иван Бахарев.