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Производство LADA Vesta в «АвтоВАЗе» стало объектом проблем

Инсайдеры раскрыли информацию об осложнениях с выпуском автомобилей Lada Vesta: на производственной линии устанавливаются модели с текущим сальником вариатора. Проблемы с производством моделей "Веста" не ограничиваются этим.
РедакцияР
Редакция
24.11.2024, 08:02·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Инсайдеры раскрыли информацию об осложнениях с выпуском автомобилей Lada Vesta: на производственной линии устанавливаются модели с текущим сальником вариатора.

Проблемы с производством моделей "Веста" не ограничиваются этим. Рабочим АвтоВАЗа не хватает декоративных накладок для панели приборов.

Машины с недостающими и неисправными деталями не попадают к дилерам марки, а направляются на площадку "Лада Запад Тольятти". Поставки этих автомобилей в салоны LADA начнутся только после устранения всех недочетов, информируют источники внутри автозавода. Причины возникновения таких проблем пока неизвестны.

Недавно в сети появилась информация о том, что стоимость "Лад" удвоится с декабря. Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов опроверг данную информацию. Цены на автомобили "Лада" не будут повышены до конца текущего года и в начале 2025 года.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что внедорожник LADA Niva не будет оснащаться автоматической коробкой передач.

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