"АвтоВАЗ разрабатывает совершенно новую модель «Лады», которая удивит своим дизайном"

Новый кроссовер, разрабатываемый на базе LADA Vesta, будет представлен на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2025 года. Об этом сообщил глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«На следующем форуме мы, безусловно, представим новый кроссовер, который, к слову, за последние 30 лет не выпускался на „АвтоВАЗе“ в качестве новой модели, и он временно носит кодовое название B-Plus Cross», — отметил Максим Соколов.

Глава компании также добавил, что все ключевые параметры, технические детали, дизайн и название кроссовера уже утверждены, однако подробности пока держатся в секрете.

О внешности будущей новинки ранее упоминал вице-президент «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Он описал автомобиль как «сенсацию» и подчеркнул, что его дизайн вышел крайне современным и способен удивить публику.

По информации инсайдерского Telegram-канала «Русский автомобиль», проект создания кроссовера на платформе Vesta с кодовым названием HGH приближается к финальной стадии разработки. По прогнозам, этот этап завершат к ноябрю, а к концу декабря будет изготовлен первый кузов.

Инсайдеры также утверждают, что кроссовер будет украшен знаковыми Х-образными выштамповками на боках, однако они будут менее выраженными, чем на существующей модели LADA Vesta, с более плавными линиями. На задней части автомобиля, согласно их данным, будет установлен светодиодный световой элемент, объединяющий задние фонари на крыльях.

Пока что не разглашается конкретная информация о технических характеристиках кроссовера на базе Vesta, однако по данным источников Telegram-канала «Русский автомобиль», рассматривается возможность установки китайского турбированного двигателя мощностью 150 лошадиных сил с вариатором. Собеседник уточнил, что специалисты «АвтоВАЗа» выбирают между «тремя или четырьмя вариантами».

Ранее портал «Автоновости дня» сообщал о возможных испытаниях нового кроссовера на базе LADA Vesta, а именно его «агрегатоносителя», под покровом которого спрятана вся технология будущей модели. Фотографию автомобиля опубликовал Telegram-канал Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».