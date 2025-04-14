"Компания "АвтоВАЗ" создает уникальную Lada Iskra для музея. Автомобиль запечатлен на фотографиях"

Интернет-сообщество Avtograd поделилось свежими фотографиями новейшего седана от ВАЗ - Lada Iskra. На снимках колесные диски машины намекают на ее максимальную комплектацию, однако особенностью этой «Искры» является нечто другое - на кузове гордо расположены фамилии всех сотрудников предприятия.

Автовазовцы уже ранее проводили подобные акции, например, с ВАЗ-21099. По слухам, этот новый автомобиль, «Искра», может стать даже музейным экспонатом. Более того, в этом году «АвтоВАЗ» отмечает 55-летие с момента выпуска своего первого автомобиля - «Лады».

Массовое производство бюджетной модели ВАЗ начнется уже 19 апреля. Однако в продажу новинка поступит немного позже, покупателям придется немного подождать - от полутора до трех месяцев.

Семейство «Искра», включающее в себя седан, универсал и кросс-универсал, будет находиться между моделями «Гранта» и «Веста». В автомобиле будут предложены два варианта двигателя: 1,6-литровый с мощностью от 90 до 106 лошадиных сил. Коробка передач будет представлена вариатором и «механикой» с пятью или шестью передачами для разных исполнений.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что дилеры «Лада» начали предлагать бизнес-седан Lada Aura со значительными скидками до 800 тысяч рублей в апреле.