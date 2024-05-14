АВТОВАЗ готовит новый цвет для LADA Vesta

Крупный автопроизводитель АВТОВАЗ отправил в продажу ограниченную партию автомобилей LADA Vesta в эксклюзивном коричневом цвете «Кориандр». По информации, полученной из пресс-службы компании, в данный момент идет активная подготовка к запуску данного цвета, который запланирован на лето 2024 года. Напомним, что в настоящее время модель LADA Vesta доступна в цветах белый «Ледниковый», черный «Пантера» и серебристый «Платина».

По данным агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца 2024 года в России было реализовано 36976 автомобилей LADA Vesta, в то время как годом ранее было продано всего 1418 единиц. Эти сведения основаны на информации от компании АО «ППК», учитывая собственные аналитические данные.

Фото: АВТОВАЗ