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АвтоВАЗ разрабатывает новые варианты самой универсальной "Лады"

Новости ожидаемого старта производства семиместной и кроссовой версий автомобиля LADA Largus на заводе в Ижевске появились в интервью вице-президента «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
24.09.2024, 13:11·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Новости ожидаемого старта производства семиместной и кроссовой версий автомобиля LADA Largus на заводе в Ижевске появились в интервью вице-президента «АвтоВАЗа» по продажам и маркетингу Дмитрия Костромина. Он выразил признательность команде за проделанную работу по переносу и развертыванию производства модели в Ижевске. Костромин также отметил, что уже выпущено более 10 тысяч машин, из которых продано 3500.

Планируется, что семиместная версия LADA Largus начнет производиться в четвертом квартале, а также появится кроссовая модификация. Топ-менеджер выразил надежду на то, что объемы продаж новых версий будут сопоставимы с показателями, достигнутыми на тольяттинском заводе. Он отметил уникальность автомобиля и его популярность среди различных категорий клиентов.

Начиная с 15 мая 2024 года, на заводе в Ижевске началось серийное производство коммерческого автомобиля LADA Largus. Потребовалось лишь 3,5 месяца, чтобы произвести 10 тысяч машин. Ранее модель собиралась на заводе в Тольятти. Перед этим на этой же линии производились другие автомобили на платформе Renault-Nissan, включая Renault Logan и Sandero.

Начало продаж автомобилей LADA Largus ижевской сборки отмечено в конце июня. На данный момент доступны к продаже только две версии из четырех: пятиместный универсал и фургон.

По информации издания «Автоновости дня», в скором времени универсал LADA Largus будет представлен в новой комплектации Comfort. Планируется, что она будет оснащена багажными рейлингами на крыше, заводской мультимедийной системой и дверными картами.

Источник

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