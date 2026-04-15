АвтоВАЗ внедрит в автомобили «Лада» функции, которые появятся впервые: что ждёт владельцев

«АвтоВАЗ» намерен и дальше совершенствовать подключаемые сервисы, а также функции дистанционного управления для автомобилей LADA. Как сообщил журналисту издания «Автоновости дня» директор проекта по цифровым сервисам компании Артём Бахрах, данные функции востребованы среди владельцев автомобилей и оказывают значительное влияние на потребительский опыт.

По словам Артёма Бахраха, в прошлом году на платформе «Искра» была внедрена система LADA Connect версии Start. Эта система позволяет автовладельцам получать информацию о состоянии машины удалённо — это только начало развития цифровых сервисов концерна. Бахрах отметил, что сейчас ведётся работа над расширением возможностей системы, в частности, над добавлением опций дистанционного управления. Именно эта функция, как выяснилось из обратной связи пользователей, обладает самой высокой потребительской ценностью.

Одна из основных задач, которую ставит перед собой «АвтоВАЗ», — внедрение опции управления отдельными функциями автомобиля LADA через голосового ассистента «Алиса» с помощью устройств «Яндекс Станция» и «ТВ Станция» от «Яндекса». Представитель автоконцерна подчеркнул, что технических препятствий для реализации интеграции не существует.

«С точки зрения интеграции с „Алисой“ здесь никаких технических сложностей нет. Это задача, которую мы решим, как только у нас этот функционал будет реализован», — уточнил Артём Бахрах.

Однако точные сроки запуска возможности управления автомобилями LADA через «Алису» на устройствах «Яндекса» пока не называются. По словам Бахраха, эта опция появится «в ближайшем будущем».

Система LADA Connect, которую уже устанавливают на все версии автомобилей LADA Iskra, предоставляет владельцам доступ к информации о транспортном средстве через мобильное приложение «Мир LADA». Пользователи могут отслеживать местоположение машины, видеть данные о запасе хода, уровне топлива, температуре двигателя и окружающей среды. Кроме того, приложение позволяет анализировать поведение на дороге, в частности, резкие манёвры и превышения скорости, что помогает повысить безопасность эксплуатации автомобиля.

Стоит напомнить, что в начале текущего года аналогичная функция дистанционного управления с помощью «Яндекс Станции», «ТВ Станции» от «Яндекса» и приложения «Дом с Алисой» стала доступна для автомобилей марок Haval, Tank и Wey, оснащённых сервисами GWM Connection. Владельцы могут получать информацию о запасе топлива или уровне заряда батареи через голосового помощника. Умная колонка способна рассчитать приблизительный запас хода и помочь водителю спланировать остановку на заправке или скорректировать маршрут.

Автор: Иван Бахарев