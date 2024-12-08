АвтоВАЗ разрабатывает новое современное авто, которое вытеснит иномарки.

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" активно продолжает работу над своим собственным компактным кроссовером сегмента В+. Ожидается, что новинка будет построена на платформе, которую делит с популярной моделью LADA Vesta. Премьера кроссовера запланирована на 2025 год, и, как сообщает инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети "ВКонтакте", работа над проектом находится в стадии активных испытаний.

Испытания проводятся на "муле" будущего кроссовера, который тестируется на базе кросс-универсала LADA Vesta SW Cross. По доступным данным, изменения под кузовом автомобиля пока остаются незаметными для глаз обывателя.

Согласно Avtograd News, тестирование нового кроссовера на основе LADA Vesta продолжается на дорогах Тольятти.

По информации представителей "АвтоВАЗа", публичная презентация кроссовера на базе LADA Vesta запланирована на июнь 2025 года в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На сегодняшний день все основные детали новинки уже определены, но подробности пока держатся в секрете.

О внешности будущего кроссовера намекнул вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин. Он охарактеризовал дизайн как "бомбу", подчеркнув, что внешность автомобиля будет современной и впечатляющей.

Согласно информации из инсайдерского Telegram-канала «Русский автомобиль», разработка кроссовера с кодовым названием HGH на платформе LADA Vesta приближается к завершающей стадии. По словам источников, автомобиль получит новый дизайн боковин, а также "монофонарь" на крышке багажника, объединяющий задние фонари.

Хотя конкретной информации о технических характеристиках кроссовера на базе Vesta пока нет, согласно источникам, рассматривается возможность оснащения автомобиля китайским турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором. Выбор "вазовцев" окончательного варианта остается пока загадкой.

Помимо работы над кроссовером, "АвтоВАЗ" приступил к разработке еще одной модели - минивэна. Планируется, что прототип увидит свет уже в 2025 году, а серийный выпуск запланирован на 2027-2028 годы.