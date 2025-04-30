АвтоВАЗ готовит к выпуску две долгожданные модели "Лада" для россиян

Автопроизводитель "АвтоВАЗ" запланировал провести широкомасштабную модернизацию производства и подготовиться к выпуску новых моделей во время ежегодного корпоративного отпуска с 5 по 7 мая 2025 года. Подробности о планах компании стали известны из сообщения, опубликованного в пресс-службе.

Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что запуск производственных линий после плановых работ намечен на 12 мая. В этот период планируется провести более 9000 различных работ на общую сумму более 200 млн рублей

В рамках модернизации предприятия будут проведены профилактические работы по обслуживанию оборудования в производстве автокомпонентов, автосборочном комплексе и других подразделениях. Также запланированы проекты, направленные на развитие автозавода.

В сварочном производстве LADA Granta начнется автоматизация загрузки боковин на сварочные линии с целью увеличения уровня роботизации цеха, который уже составляет 85%.

На участках сборки LADA Iskra предусмотрены работы по модернизации автоматической линии заправки автомобиля технологическими жидкостями и моторизации рельсовой системы манипулятора для монтажа панели приборов.

Фото: Автоновости Дня

В цехе окраски LADA Vesta начнется подготовка к запуску новых типов эмалей. На производстве двигателей стартует подготовка к освоению нового 1,8-литрового мотора для семейства NIVA.

Также планируется начать подготовку производства кроссовера на базе LADA Vesta, запуск которого намечен на 2026 год.

В майские праздники аналогичные работы пройдут и на других предприятиях "АвтоВАЗа". В частности, на предприятии "ЛАДА-Ижевск" запланирован перенос стендов сварки подсборок боковин LADA Largus. Компания "ВИС-Авто" займется освоением технологии сварки кузова LADA Niva Sport, а также внедрением лазерной сварки кузовных деталей.

Фото: Автоновости Дня

Основное внимание на "АвтоВАЗе" и его партнерах будет уделено улучшению условий труда. Работы включают в себя реконструкцию остекления, замену напольных покрытий, а также обновление систем вентиляции и кондиционирования.

Ранее в среду "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж седанов и лифтбеков LADA Granta в обновленной версии #Club, а также универсалов в комплектации #Quest. Популярные на российском рынке автомобили снова оснащены климатической установкой и другими важными опциями.

Автор: Иван Бахарев