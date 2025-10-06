АвтоВАЗ представил новые версии «Нивы»: особенности и цены

Содержание:

«АвтоВАЗ» приступил к поставкам обновлённых внедорожников LADA Niva Legend официальным дилерам. Теперь автомобили доступны с боковой подушкой безопасности водителя и новым блоком «ЭРА-ГЛОНАСС» с автоматическим запуском. Официальный прайс-лист на такие модификации пока не опубликован, однако редакция «Автоновостей дня» уже располагает необходимой информацией о ценах.

Сегодня утром появилось подтверждение поступления автомобилей с новыми опциями в дилерские центры: Telegram-канал RCI News распространил фотографии Niva Legend синего цвета, готовой к отправке. По внешним признакам — а именно, по наличию противотуманных фар — речь идёт о топовых версиях Urban или Black. По информации издания, именно эти дорогостоящие комплектации прибавят в цене заметнее остальных.

Согласно поступившему в редакцию прайс-листу, в версиях Classic и Luxe, оснащённых боковой подушкой безопасности и усовершенствованным блоком «ЭРА-ГЛОНАСС», стоимость вырастет на 18 тыс. рублей. Для Urban и Black удорожание составит 26 тыс. рублей, что связано с появлением противотуманных фар.

Цены на LADA Niva Legend с боковой подушкой безопасности и автоматическим «ЭРА-ГЛОНАСС»

Комплектация Цена Classic 1 077 000 руб. Luxe 1 162 000 руб. Urban 1 216 000 руб. [Black] 1 235 000 руб.

Дилеры продолжат предлагать базовые комплектации, где нет противотуманных фар и подушек безопасности, а «ЭРА-ГЛОНАСС» работает в ручном режиме. Это подтвердил представитель «АвтоВАЗа» в комментарии «Автоновостям дня». Данные комплектации по-прежнему доступны на официальном сайте LADA, где опубликован актуальный прайс-лист.

Цены на LADA Niva Legend с ручной версией «ЭРА-ГЛОНАСС»

Комплектация Цена Classic 1 059 000 руб. Luxe 1 144 000 руб. Urban 1 190 000 руб. [Black] 1 209 000 руб.

После возникших сложностей с поставками компонентов в предыдущие годы, производство автомобилей с заводскими блоками «ЭРА-ГЛОНАСС» было возобновлено в августе 2022 года для моделей LADA Granta и LADA Niva Legend. Тогда внедряли временное решение: вызов экстренных служб осуществлялся вручную нажатием кнопки. С возвращением автоматической системы водителям больше не нужно активировать вызов вручную — теперь всё работает в штатном режиме.

Опция боковой подушки безопасности появилась у LADA Niva Legend ещё в 2020 году и обозначалась фирменным ярлычком airbag на сидении. Однако спустя два года из-за сложностей с поставками и ограничений подушку убрали из оснащения. Сейчас производитель возвращает элемент безопасности в список опций. Как уточнял президент компании Максим Соколов, на начальном этапе подушка будет устанавливаться сбоку сиденья, а позднее переедет в центр рулевого колеса, что соответствует современным стандартам.

Стоит добавить, что в прошлом ноябре возврат боковых подушек безопасности и полноценной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» произошёл и для версии LADA Niva Travel. Там, начиная с комплектации Comfort'24 (стоимостью 1 443 000 рублей), устанавливаются сразу две подушки — для водителя и переднего пассажира.

Материал подготовил Иван Бахарев.