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"Цены на автомобили LADA от компании «АвтоВАЗ» увеличатся вдвое"

В России происходит заметное увеличение цен на автомобили LADA. Первая волна повышения цен ожидается уже в декабре. Второе увеличение стоимости автомобилей ожидается в январе 2025 года. Минимальное увеличение цен составит 50 000 рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.11.2024, 13:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В России происходит заметное увеличение цен на автомобили LADA. Первая волна повышения цен ожидается уже в декабре. Второе увеличение стоимости автомобилей ожидается в январе 2025 года.

Минимальное увеличение цен составит 50 000 рублей. Особенно значительное увеличение цен ожидается у определенных моделей автомобилей ВАЗ. Это связано с решением автопроизводителя пересмотреть ценовую политику из-за повышения ключевой ставки и индексации утильсбора. Экономические факторы оказывают влияние на себестоимость производства автомобилей, о чем руководство «АвтоВАЗа» заявляло ранее.

Начиная с августа, стоимость автомобилей LADA оставалась относительно стабильной. Однако теперь покупателям этой марки стоит готовиться к резкому увеличению цен, сообщает канал Mash.

По мнению экспертов, наиболее существенное повышение цен ожидается у флагманской модели «Веста». Для базовых версий Granta и других моделей без дополнительных опций минимальное увеличение цены не превысит 50 тысяч рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о том, что LADA Niva не будет комплектоваться автоматической коробкой передач из-за ожидаемо низкого спроса на данную модификацию.

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